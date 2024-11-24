Індія відхилила прохання Apple призупинити розгляд антимонопольного звіту

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Антимонопольний орган Індії відхилив прохання компанії Apple призупинити дію звіту про розслідування, в якому було встановлено, що компанія порушила антимонопольне законодавство, дозволивши продовжити розгляд справи.

Про це свідчить внутрішній наказ регулятора, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У серпні Комісія з питань конкуренції Індії (CCI) наказала відкликати звіти про розслідування після того, як Apple заявила, що наглядовий орган розкрив комерційну таємницю конкурентам у справі, що датується 2021 роком, включаючи власника Tinder - компанію Match.

CCI попросила сторони повернути звіти та знищити всі копії. Після цього регулятор випустив нові звіти.

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Внутрішній наказ CCI свідчить, що в листопаді Apple стверджувала, що головний скаржник в антимонопольному розслідуванні - індійська некомерційна організація Together We Fight Society (TWFS) - не виконав директиви щодо надання гарантії того, що старі звіти про розслідування були знищені.

Apple попросила CCI "вжити заходів проти TWFS за невиконання її наказу" і "утримати переглянутий" звіт.

"Прохання Apple відкласти звіт про розслідування було визнано неприйнятним", - йдеться в наказі Індійського антимонопольного органу.

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Розслідування CCI виявило, що Apple використовувала своє домінуюче становище на ринку магазинів додатків на своїй операційній системі iOS на шкоду розробникам додатків, користувачам та іншим платіжним процесорам.

Apple заперечила факт правопорушення і заявила, що вона є невеликим гравцем в Індії, де домінують телефони, які використовують систему Android від Google.