У Швейцарії вирішують на референдумі, чи потрібно фінансувати "Євробачення-2025"

Жителі швейцарського міста Базель у неділю, 24 листопада, вирішують на референдумі питання щодо того, чи мають платники податків фінансувати проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Зазвичай на референдумах у Швейцарії жителі заздалегідь відправляють бюлетені поштою, тож виборчі дільницю будуть відкриті лише кілька годин до опівдня.

Результати волевиявлення опублікують пізніше цього ж дня.

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На цьогорічному конкурсі перемогу здобув представник Швейцарії Nemo, що дало право країні на проведення "Євробачення" наступного року.

Однак невелика ультраконсервативна християнська партія "Федеральний демократичний союз Швейцарії" зібрала достатньо підписів, щоб домогтися проведення референдуму щодо питання про те, чи варто виділяти 34,96 мільйона швейцарських франків (39,5 мільйона доларів) на проведення шоу.

Євробачення – некомерційний захід, що фінансується переважно за рахунок зважених внесків мовників країн, які беруть участь.

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Однак "Євробачення" стверджує, що з огляду на вигоди, міста-господарі, які приймають конкурс, також мають зробити свій внесок.

Голова відділу комунікацій конкурсу 2025 року Еді Естерманн заявив, що якщо виборці відмовляться виділяти гроші, "Євробачення" доведеться скоротити".

"Захід, запланований на 10 днів, буде зведено до великого телевізійного шоу в суботу ввечері, і жодних публічних заходів за межами головного майданчика", – зазначив він.

Попри те, що за умовами контракту переїзд до іншого міста залишається можливим, у Базелі вже повним ходом триває підготовка, а до фіналу, що відбудеться 17 травня, залишилося менше ніж пів року.

"Команда проєкту дуже сподівається, що виборці Базеля визнають цю унікальну можливість для міста і країни загалом", – сказав Естерманн.

Нагадаємо, у вересні швейцарці на референдумі відкинули пенсійну і екологічну реформи.

А в березні у Швейцарії на референдумі проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення встановленого законом пенсійного віку.

Європейська правда