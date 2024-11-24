Ймовірний наступний міністр торгівлі США веде перемовини про криптокредитування на $2 млрд

Говард Лютник, якого номінували як наступного очільника департаменту торгівлі США, веде переговори про поглиблення фінансових зв'язків між його бізнесом і Tether Holdings Ltd.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Лютника Cantor Fitzgerald LP обговорює можливість отримання підтримки від Tether для запланованої багатомільярдної програми кредитування клієнтів, які надають біткойн в якості застави, повідомили джерела Bloomberg.

Tether керує найбільший "стейблкоіном" USDT.

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Фінансування програми почнеться з 2 мільярдів доларів і, як очікується, в кінцевому підсумку досягне десятків мільярдів, повідомила окрема людина в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Наразі Tether використовує депозитарний бізнес Cantor для зберігання мільярдів доларів Казначейства США, які підтримують вартість його домінуючого стейблкоіну USDT. За словами людей, знайомих з цим питанням, ці депозитарні відносини приносять Cantor десятки мільйонів доларів на рік.

Хоча Cantor намагається найняти персонал для запуску програми, формально вона ще не почала надавати кредити. Якщо Tether візьме участь у програмі, криптовалютна компанія, ймовірно, буде одним з декількох фінансових донорів, сказав один з співрозмовників.

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Tether зіткнувся з пильною увагою з боку урядів, включаючи США, щодо можливих порушень санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей. Компанія заперечує ці звинувачення.

Раніше у листопаді повідомляли, що Говард Лютник очолить Департамент торгівлі США.