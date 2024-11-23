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Азартні ігри: у фірми голови асоціації діячів грального бізнесу відсудили 17 мільйонів

Субота, 23 листопада 2024, 16:00 - Віктор Волокіта
 

Господарський суд міста Києв стягнув на користь дербюджету 17  млн грн з ТОВ "Фан гейм" (співвласницею є керівниця Української асоціації діячів грального бізнесу Тамара Голубчик), яке не сплатило за ліцензії на проведення азартних ігор. 

Про це свідчить рішення суду від 24 жовтня. 

У 2021-2022 роках Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видало організатору азартних ігор ТОВ "Фан гейм" низку ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Мова йшла про 102 ліцензовані гральні автомати. 

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"Фан гейм" повинен був проплатити за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії до 03.04.2023. Однак, цього не зробив. Тому КРАІЛ у серпні 2023 року анулював усі ліцензії.

Прокуратура, яка звернулася з позовом до суду, у несплатах за ліцензї побачила порушення інтересів держави. Правоохоронці вирішили, що стягнення коштів з організатора азартних ігор до держбюджету сприятиме своєчасному фінансуванню нагальних потреб держави в умовах воєнного стану, а отже - і зміцненню держави в умовах збройної відсічі агресору.

Суд погодився з доводами прокуратури і призначив ТОВ "Фан гейм" сплатити 16,03 млн грн заборгованості, 3% річних у розмірі 517 тис грн та інфляційні 516 тис грн. 

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Засновками столичного "Фан гейм", яке, за даними YouControl, мало право на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів під брендом ENERGY CASINO, є Костянтин Ільченко та Тамара Голубчик. Вона разом з поляком Марціном Томашом Вольським вказані бенефіціарами фірми. Останній наразі є керівником "Фан гейм". До 2023 року підприємством керувала Голубчик.  

Тамара Голубчик очолює Українську асоціацію діячів грального бізнесу.

суд прокуратура
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