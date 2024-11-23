Міноборони: Литва профінансує виробництво далекобійних дронів, зокрема й "Паляницю"

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.

Про це повідомило оборонне відомство, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.

Відповідний меморандум Умєров підписав у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

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Умєров розповів, що це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 млн євро.

"Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", – поділився очільник оборонного відомства.

Міністр також зазначив, що литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, а перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.

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Окрім підписання меморандуму, очільники оборонних відомств обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський повідомляв про перше успішне бойове застосування нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця".

Майже вся інформація про ракету-дрон "Паляниця" засекречена. Відомо, що у межах її дії два десятки військових російських аеродромів. Вона буде запускатися з наземної платформи.

Минулого тижня Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України.

Минулого місяця Прем’єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції на саміті Україна – Північна Європа висловили зацікавленість у подальшій співпраці з українською оборонною промисловістю.

Європейська правда