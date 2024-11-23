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Чиновники США зустрілися з телекомунікаційниками через загрозу хакерства з боку КНР

Субота, 23 листопада 2024, 12:52 - Володимир Тунік-Фриз

Високопоставлені чиновники Білого дому зустрілися з керівниками телекомунікаційних компаній, щоб обговорити "значну кампанію кібершпигунства, спрямовану на цей сектор", повідомив Білий дім.

Про це повідомляє Reuters.

У листопаді влада США заявила, що пов'язані з Китаєм хакери перехопили дані спостереження, призначені для американських правоохоронних органів, після того, як зламали невизначену кількість телекомунікаційних компаній.

Сенатор Марк Уорнер, голова сенатського комітету з розвідки, заявив у четвер в інтерв'ю Washington Post, що цей злам був "найгіршим телекомунікаційним зломом в історії нашої країни - на сьогоднішній день".

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Зустріч у Білому домі провели радник з національної безпеки Джейк Салліван та Енн Нойбергер, заступник радника з національної безпеки з питань кібербезпеки та новітніх технологій.

"Зустріч дала можливість почути від керівників телекомунікаційного сектору про те, як уряд США може співпрацювати з приватним сектором і підтримувати його у зміцненні захисту від витончених атак з боку національних держав", - йдеться в заяві Білого дому.

Пекін неодноразово заперечував заяви уряду США та інших країн про те, що він використовував хакерів для злому іноземних комп'ютерних систем.

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США Китай кібератака
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