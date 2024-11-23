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Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті

Субота, 23 листопада 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

Через падіння каміння з гори електропоїзд "Укрзалізниці" заблокований на перегоні у Закарпатській області.

Джерело: УЗ

Деталі: Зазначається, що попередньо дві колісні пари зійшли з рейок.

На місці працює бригада залізничників.

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У компанії уточнюють, що швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає.

Усіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом.

УЗ повідомляє, що поїзд №59 Київ – Чоп буде направлений в обʼїзд цієї ділянки.

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Українська правда

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