"Vodafone Україна" зобов'язали усунути порушення вимог до підвищення енергонезалежності

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) за підсумками жовтневих перевірок видала припис про усунення порушення "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна").

Про це повідомив голова НКЕК Олександр Животовський, зазначивши, що комісія перевірила виконання операторами мобільного зв'язку посилених вимог Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо підвищення енергонезалежності, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це досить жорсткі вимоги (НЦУ для телеком-операторів - ред). За тими перевірками, які ми вже зробили - не бачимо виконання, дуже низький відсоток. За результатами перевірки в жовтні ми вже винесли припис "Vodafone-Україна", чекаємо на реакцію оператора", - сказав Животовський.

Він наголосив, що проводячи перевірки мобільних операторів, регулятор фокусується не на покаранні, а на мотивації підвищувати енергонезалежність мереж операторів та їхню стійкість до аварійних позаштатних ситуацій.

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"Ми перевіряли і надалі перевірятимемо операторів щодо готовності їхніх мереж до відключень електроенергії. Минулого 2023 року проведено 18 перевірок, а цього року їхня загальна кількість зросте на 25%. Кожна перевірка це - одна область, у якій працює оператор. Цього року нам вдасть зробити десь 24 перевірки", - сказав Животовський.

Від початку повномасштабного вторгнення за невиконання вимог розпоряджень НЦУ було встановлено адміністративні санкції лише одній компанії - lifecell. У березні 2024 року НКЕК оштрафувала третього за величиною мобільного оператора на 10,45 млн грн за невиконання вимог щодо автономності. Порушення було встановлено під час перевірки в серпні 2023 року.

Нагадаємо:

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НЦУ видав розпорядження, відповідно до якого оператори мобільного зв'язку мають забезпечити доступність послуг мобільного зв'язку протягом 10 годин відсутності електропостачання.

"Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell випустили спільну заяву, в якій поінформували своїх користувачів про те, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень вкрай складно.