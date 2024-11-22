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Пенсійний фонд оновив дані про середню зарплату в Україні

П'ятниця, 22 листопада 2024, 19:29 - Віктор Волокіта

Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати за третій квартал 2024 року, які враховуються для обчислення пенсій.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Для обчислення пенсії в третьому кварталі цього року були затверджені показники середньої заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески:

  • у липні – 17 347 грн,
  • у серпні – 17 001 грн,
  • у вересні – 18 021 грн. 

Нагадаємо:

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За даними Держстату, у 2 кварталі цього року середня зарплата по Україні склала - 20 964 грн.

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