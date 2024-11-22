Пенсійний фонд оновив дані про середню зарплату в Україні
П'ятниця, 22 листопада 2024, 19:29 -
Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати за третій квартал 2024 року, які враховуються для обчислення пенсій.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Для обчислення пенсії в третьому кварталі цього року були затверджені показники середньої заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески:
- у липні – 17 347 грн,
- у серпні – 17 001 грн,
- у вересні – 18 021 грн.
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За даними Держстату, у 2 кварталі цього року середня зарплата по Україні склала - 20 964 грн.
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