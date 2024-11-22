Економіка ЄС під загрозою через потенційну політичну нестабільність у Франції та Німеччині

Три керівники центральних банків ЄС забили на сполох через економічний спад, попередивши, що політичний параліч робить Європу ще більш вразливою у потенційній торговельній війні зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Financial Times.

У спільній заяві керівники Бундесбанку і Банку Франції заявили, що Європа буде "приречена", якщо Німеччина і Франція не зможуть відродити "спільні французько-німецькі дії".

Заклик очільників центробанків Німеччини та Франції до "спільних французько-німецьких дій" пролунав у колонці, опублікованій у Frankfurter Allgemeine Zeitung і Le Monde, в якій стверджується, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США, ймовірно, посилить тиск на економіку Європи, яка переживає важкі часи, і її "слід сприймати як тривожний дзвінок".

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Тим часом Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, виступила з промовою, в якій підкреслила "нагальність" реформи ринків капіталу, яка не супроводжувалася "відчутним прогресом", незважаючи на зростаючі ризики.

Вона розкритикувала "надзвичайно фрагментовані" фінансові ринки Європи і закликала політичних лідерів "обійти корисливі інтереси, які в давнину захищали, як фортецю".