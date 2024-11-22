У Словʼянську обладнали укриття для шкіл, хоча навчання дистанційне

У Словʼянську завершили обладнання укриттів для закладів освіти, однак навчання у школах Донецької області відбувається у онлайні.

Про це повідомляє видання Словʼянські відомості.

Зазначають, що про завершення обладнання укриттів для закладів освіти повідомила директор департаменту освіти та науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева.

Зазначають, що роботи з облаштування укриттів у закладах освіти, що включають 14 шкіл та 4 дитсадки, вже завершено у восьми громадах області: Слов'янській, Краматорській, Андріївській, Миколаївській, Криворізькій, Новогродівській, Новодонецькій та Покровській.

Реклама:

Зазначають також, що у 2024 році на облаштування укриттів було виділено 50 мільйонів гривень.

У відповідь на запит ЕП Міністерство освіти та науки України повідомило, що у абсолютній більшості шкіл Донецької області навчання відбувається дистанційно.

Так, із 256 закладів загально та середньої освіти 254 працюють у дистанційному режимі, тоді як 2 школи працюють офлайн.

Реклама:

З 77 412 учнів, які отримують освіту у школах Донецької області, тільки 148 отримують освіту офлайн.