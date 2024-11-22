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Нацбанк ініціював банкрутство харківського страховика

П'ятниця, 22 листопада 2024, 16:53 - Віктор Волокіта

Господарський суд Харківської області відкрив справу про банкрутство ПрАТ "Промислово-страхова компанія" ("Промстрах") за заявою Національного банку України.

Про, як повідомляє НБУ, йдеться в офіційному оголошенні, оприлюдненому на сайті Верховного суду.

ПрАТ "Промстрах" віднесли до категорії неплатоспроможних. 

Ще 24 вересня 2024 року Національний банк анулював ліцензію компанії на здійснення страхової діяльності. 

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Кредитори компанії, які мають фінансові вимоги до "Промстрах", зобов'язані подати до суду письмові заяви разом із підтверджувальними документами протягом 30 днів з моменту публікації оголошення.

Наразі директором та основним власником компанії вказаний Махмуд Курбонов.

Нагадаємо:

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В Україні у жовтні з небанківського фінансового ринку пішло 20 компаній, зокрема два страховики. 

страхові компанії
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