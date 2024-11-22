Нацбанк ініціював банкрутство харківського страховика
Господарський суд Харківської області відкрив справу про банкрутство ПрАТ "Промислово-страхова компанія" ("Промстрах") за заявою Національного банку України.
Про, як повідомляє НБУ, йдеться в офіційному оголошенні, оприлюдненому на сайті Верховного суду.
ПрАТ "Промстрах" віднесли до категорії неплатоспроможних.
Ще 24 вересня 2024 року Національний банк анулював ліцензію компанії на здійснення страхової діяльності.
Кредитори компанії, які мають фінансові вимоги до "Промстрах", зобов'язані подати до суду письмові заяви разом із підтверджувальними документами протягом 30 днів з моменту публікації оголошення.
Наразі директором та основним власником компанії вказаний Махмуд Курбонов.
Нагадаємо:
В Україні у жовтні з небанківського фінансового ринку пішло 20 компаній, зокрема два страховики.