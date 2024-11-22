У Британії чоловік підпалював повʼязаний з Україною бізнес в інтересах РФ

У п'ятницю британець зізнався, що здійснив підпал лондонської комерційної нерухомості, пов'язаної з Україною, і що він отримав гроші від іноземної розвідки у справі, яку прокуратура пов'язує з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

22-річний Джейк Рівз визнав себе винним у лондонському Королівському суді Вулвіча за звинуваченням у підпалі приміщення на промисловій території у східному Лондоні в березні цього року. У жовтні ще один чоловік, 20-річний Ділан Ерл, також зізнався у скоєнні підпалу.

За інформацією Reuters, підпал здійснено на території повʼязаного з Україною бізнесу.

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Джейк Рівз також визнав звинувачення за новим британським Законом про національну безпеку (NSA) в отриманні матеріальної вигоди від іноземної розвідувальної служби.

Британська королівська прокуратура заявила у квітні, коли були пред'явлені звинувачення, що дії Ерла були на користь російської держави. Прокурор Дункан Пенні не надав жодних подробиць про справу проти Рівза.

Судовий процес за цими звинуваченнями має відбутися в червні 2025 року. Після нього Ерл і Рівз будуть засуджені.

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