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єОселя: в Україні молодь почала отримувати доступнішу іпотеку

П'ятниця, 22 листопада 2024, 16:19 - Віктор Волокіта

В Україні почали видавати молоді іпотечні кредити за програмою єОселя, згідно з якими українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку, сплативши вдвічі нижчий перший внесок — від 10% від вартості житла. 

Про це повідомляє пресслужба Мінеконмі

Перший кредит за новими умовами у Ощадбанку отримав 23-річний підприємець, який придбав однокімнатну квартиру у Чернігові.

"Частка молоді серед учасників програми доступної іпотеки єОселя становила лише 9%. Щоб зробити програму доступною для молоді, уряд знизив початковий внесок за житло з 20 % до 10 %і", — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Нагадаємо:

Оформити доступну іпотеку за програмою єОселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно:

  1. В застосунку Дія перейти у розділ Сервіси та обрати єОселя.
  2. Заповнити заяву та обрати уповноважений банк.
  3. Підписати необхідні документи за допомогою Дія.Підпису.

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Економічна правда
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