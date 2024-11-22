"Укренерго" отримало нового члена правління

Віталій Зайченко фото: укренерго

НЕК "Укренерго" включила до складу правління компанії Віталія Зайченка, який обіймав у НАЕ посаду головного диспетчера та директора з управління об'єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Як йдетстся в повідомленні, сфера відповідальності нового члена правління — централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, координація її паралельної роботи з енергооб’єднанням ENTSO-E.

Віталій Зайченко розпочав роботу в "Укренерго" у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми (з 2015 року).

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"У 2022-му його професійні навички допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім — приєднати її до європейської енергетичної системи. При цьому, відбулось остаточне від’єднання від російської та білоруської мереж", - зазначили в компанії.

До правління Укренерго, окрім Зайченка, входять Олексій Брехт (в.о. голови правління), Сергій Галаган, Олег Скрипник.

Нагадаємо:

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У вересні за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.

У жовтні Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради Укренерго.