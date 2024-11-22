У Кривому Розі критична ситуація з опаленням – Мінрозвитку

Понад 100 тисяч людей в Кривому Розі перебувають без опалення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що наразі без тепла в місті залишаються 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, де працює стаціонар, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков провів термінову нараду щодо критичної ситуації з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

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Шкураков доручив якнайшвидше підготувати екстрений план відновлення теплопостачання для всіх абонентів. Він має містити чіткі терміни, відповідальних осіб і механізм щоденного звітування.

Повідомляється, що контроль за розв'язання проблеми з теплом покладено на всіх рівнях: Мінрозвитку, НАК "Нафтогаз", ДніпроОВА, міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі Штабу з підготовки до опалювального сезону.

Водночас ДСНС спільно з місцевою владою готові до розгортання додаткових Пунктів Незламності, якщо виникне така потреба.

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