Європейські компанії скорочують робочі місця на тлі падіння економіки
Складні економічні умови та постійний низький попит на багато товарів змусили компанії по всій Європі заморозити наймання або скоротити робочі місця.
Про це повідомляє Reuters.
У виданні наводять приклади деяких зі звільнень, оголошених з початку серпня:
Банки
DNB: Норвезький кредитор заявив у вересні, що протягом наступних шести місяців скоротить еквівалент 500 робочих місць з повною зайнятістю, оскільки готується до зниження відсоткових ставок та посилення конкуренції в майбутньому.
SANTANDER: Іспанський банк заявив у жовтні, що скоротить понад 1 400 робочих місць у своєму британському бізнесі.
UNICREDIT: Італійський банк підписав угоду з профспілками, яка передбачає 1 000 добровільних звільнень і 500 нових робочих місць.
Виробники авто та запчастин
MICHELIN: Французький виробник шин закриє два заводи на заході Франції, що вплине на близько 1250 робочих місць, повідомив 5 листопада.
SCHAEFFLER: Німецький виробник машин і автозапчастин, який постраждав від слабкого попиту з боку автомобільних і промислових клієнтів, планує скоротити 4700 робочих місць.
Промисловість
NORTHVOLT: Шведський виробник акумуляторів заявив, що планує звільнити 1600 працівників у Швеції.
Роздрібна торгівля
AUCHAN: Французька група супермаркетів заявила, що планує скоротити понад 2 000 робочих місць на тлі падіння відвідуваності своїх магазинів.
HUSQVARNA: Шведський виробник садового обладнання заявив, що скоротить близько 400 робочих місць через обмежені споживчі витрати.
Телеком
TELIA: Шведський телекомунікаційний оператор планує скоротити близько 3 000 робочих місць у 2024 році, повідомив у вересні.
Інше
AIRBUS: 16 жовтня аерокосмічна група заявила, що до середини 2026 року скоротить до 2 500 робочих місць у своєму оборонно-космічному підрозділі.
EQUINOR: Норвезький виробник нафти, газу та відновлюваних джерел енергії скорочує 20% персоналу свого підрозділу відновлюваної енергетики, повідомило агентство Reuters 21 листопада.
INFINEON: Німецький виробник мікросхем скоротить 1400 робочих місць по всьому світу і перенесе ще 1400 позицій в країни з нижчою вартістю робочої сили.
LUFTHANSA: Німецький авіаперевізник має намір поступово скоротити робочі місця в адміністрації на 20%.
MONDI: Британський виробник упаковки заявив у жовтні, що закриє паперову фабрику в Болгарії після того, як вона була пошкоджена пожежею, що вплинуло на близько 300 робочих місць.
SMA SOLAR: німецький постачальник деталей для сонячних електростанцій заявив, що планує скоротити до 1100 робочих місць по всьому світу.
SHELL: Енергетичний гігант планує скоротити на 20% персонал, який займається розвідкою та розробкою нафтогазових родовищ. Представник Shell не став коментувати цифри скорочення.
TAMEDIA: Швейцарська медіа-компанія, що входить до складу TX Group, заявила, що закриє дві друкарні і звільнить майже 300 співробітників.
UPM: Фінська лісова група може скоротити до 110 робочих місць на своєму підприємстві Fibres Finland, повідомила 8 жовтня. У серпні вона оголосила про закриття заводів у Німеччині, що вплине на 338 робочих місць, а також про закриття свого бізнесу з виробництва біокомпозитів, що вплине на 59 робочих місць у Фінляндії та Німеччині.
YARA: Норвезький виробник добрив заявив 15 жовтня, що заплановані виробничі зміни на заводі Tertre в Бельгії, включаючи закриття аміачного підрозділу, можуть призвести до звільнення близько 115 працівників.
Нагадаємо:
Ford заявив, що скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, пояснюючи це значними збитками, які ускладнилися слабким попитом на електромобілі, відсутністю державної підтримки переходу на електромобілі та зростаючою конкуренцією.