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Банки оновили курс валют на п’ятницю: скільки коштують долар та євро

П'ятниця, 22 листопада 2024, 10:24 - Олексій Артемчук

Станом на 22 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 3 копійки, євро - знизився на 10 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,28 грн, євро – 43,46 грн (на 20 листопада долар - 41,25 грн, євро – 43,56 грн). 

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,55 – 41,61 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 43,76 – 44,02 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,20 - 41,65 грн (курс на 20 листопада – 41,15 - 41,65 грн);
  • Євро – 43,45 - 44,05 грн (курс на 20 листопада – 43,52 - 44,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк – 41,15 - 41,65 грн;
  • Укрсиббанк – 41,10 - 41,67 грн;
  • ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,05 - 41,54 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

долар євро курси валют
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