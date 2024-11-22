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Нафта в обмін на зброю та солдат: Росія уклала угоду з Північною Кореєю

П'ятниця, 22 листопада 2024, 09:27 - Олексій Артемчук

Росія поставила Північній Кореї понад мільйон барелів нафти в обмін на зброю і солдатів.

Про це повідомляє BBC Росія.

З березня 2024 року Росія відправила в Північну Корею понад 1 млн барелів нафти.

За останні вісім місяців понад дюжину північнокорейських танкерів здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та своїми портами. Супутникові знімки танкерів показують, що в Росію ці танкери йшли порожніми, а поверталися завантаженими.

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Перший задокументований рейс відбувся 7 березня 2024 року, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії. Останній рейс було зафіксовано 5 листопада, коли вже було відомо про відправлення військ КНДР у Курську область.

КНДР перебуває під міжнародними санкціями через розробку ядерної зброї. Країні заборонено закуповувати більше 500 тис. барелів нафти на рік. При цьому 1 млн барелів, або 56 тис. тонн - це незначний обсяг для Росії, яка, за офіційними даними, за одну добу видобуває майже вдесятеро більше.

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Росія нафта КНДР
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