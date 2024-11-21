Мін’юст хоче відібрати частки дружини Медведчука у телеканалах групи "1+1"
Міністерство юстиції України хоче стягнути в дохід держави частки дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко в юридичних особах каналів групи "1+1".
Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на міністерство.
Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Найближче засідання заплановано на 27 листопада.
У відповіді на запит видання Мін’юст повідомив, що до стягнення заявлено:
- 8,2104% частки в статутному капіталі ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1",
- 8,1617% частки в статутному капіталі ТОВ "Гравіс-кіно",
- 8,1617% від загальної кількості акцій ПрАТ "ТЕТ",
- 8,1617% частки в статутному капіталі ТОВ "Рєал істейт-ТВ",
- 100% частки в статутному капіталі приватного підприємства "Омега-TV".
Водночас юридичні особи каналів 112, Zik і NewsOne у справі щодо санкцій проти Медведчука та його дружини не фігурують.
5 липня 2024 року Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про конфіскацію активів Медведчука і Марченко. Серед заявленого до стягнення є майно телеканалів, але перелік каналів міністерство не вказало.
Як пише видання, "1+1" впродовж останніх двох років перевели частину брендів своїх каналів на нові юридичні особи.
Наприклад, компанія, яка належить Ігорю Коломойському, – ТОВ "Студія 1+1" – змінила логотип свого каналу з "1+1 Україна" на "1+1 Марафон". Канал "Бігуді" (ТОВ "Рєал Істейт-ТВ") змінив логотип на "2+2 марафон". Бренди ТЕТ і "2+2" належать ПрАТ "Телекомпанія "ТЕТ" і ТОВ "Рєал Істейт-ТВ" (власники – Коломойський і соратники).
Тобто юридичні особи цих каналів фігурують у справі про стягнення частки на користь держави.
Однак відсоток власності Марченко в цих компаніях не вважається істотною участю.
У лютому 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності в структурі власності дружини Медведчука та не знайшла порушень.
Тоді регулятор аргументував свою позицію тим, що частка Марченко становить 8% і не є істотною участю.
Нагадаємо:
В управління державі передано "нову партію" майна братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн.