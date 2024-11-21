Французів можуть зобов'язати працювати один день на рік безплатно задля наповнення бюджету

Сенат Франції (верхня палата парламенту) проголосував за запровадження семи додаткових годин роботи на рік без оплати.

Про це повідомляє Reuters.

Поправка до законопроєкту про держбюджет на 2025 рік, запропонована сенатором правоцентристської партії Елізабет Дуано, передбачає, що люди працюватимуть сім додаткових годин (один робочий день) протягом року, за які їм не виплачуватимуть зарплату.

Зазначається, що роботодавці повинні будуть сплачувати додаткові внески до фонду соціального страхування за ці відпрацьовані години.

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Попри схвалення сенатом, поправку, яка може принести додаткові 2,5 млрд євро доходів від додаткових трудових зборів у бюджет, можуть ще відхилити в остаточному читанні бюджету.

Раніше з метою додаткового фінансування бюджету пропонувалося скасувати одне з офіційних державних свят. Дійти згоди, яке саме свято скасувати, законодавцям не вдалося.

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