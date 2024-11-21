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У Німеччині росте кількість банкрутств: з ринку підуть 20 тисяч компаній у 2024 році

Четвер, 21 листопада 2024, 19:17 - Олексій Артемчук

У Німеччині зросла кількість корпоративних банкрутств у жовтні на 23% порівняно з жовтнем 2023 року.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що тенденція збільшення банкрутств спостерігається з червня 2024 року.

Найбільше банкрутств на 10 тис компаній припало на транспортний і складський сектор – 9,2 випадку. Далі слідує індустрія гостинності з 7,8 випадку банкрутства й інші економічні послуги (наприклад, агентства тимчасового працевлаштування) з 7,3 випадку, а також будівельна галузь із 7,2 випадку банкрутства на 10 000 компаній.

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За прогнозами опитаних Bild аналітиків, у 2024 році кількість корпоративних банкрутств у Німеччині перевищить 20 тис.

Професор Інституту економічних досліджень Halle Штефан Мюллер пояснює, що для багатьох компаній ситуація стала критичною після того, як вони перестали отримувати допомогу від держави.

Нагадаємо:

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Німецький експорт та промислове виробництво впали більше, ніж очікувалося у вересні, що свідчить про слабкість двох стовпів німецької економічної моделі на початку четвертого кварталу.

Німеччина економіка бізнес
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Економічна правда
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