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Країни НАТО звертаються до українських виробників зброї за технікою та партнерством: хто найбільше

Четвер, 21 листопада 2024, 17:48 - Богдан Мірошниченко

Представники 75% країн НАТО щонайменше один раз звертались до українських оборонних компаній з метою налагодити партнерство або постачання військової техніки. 

Про це свідчить опитування, проведене асоціацією "Технологічні сили України" серед 32 приватних компаній з оборонної галузі. 

У керівників оборонних компаній запитали, з яких країн вони отримували запити щодо партнерства або постачання військової техніки. Найбільший інтерес до українських виробників проявили з Литви – запити на співпрацю з цієї країни отримав 41% респондентів. Далі йде Велика Британія – 28%, а також США, Чехія та Латвія – 22%. 

 
ГРАФІК опитування / Технологічні сили України

Опитування проведено на тлі ідеї про часткове відкриття експорту вітчизняного озброєння та уніфікації української оборонної промисловості зі стандартами блоку НАТО.

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Асоціація "Технологічні сили України" об’єднує 34 великих вітчизняних виробника технологічного озброєння: дронів, робоплатформ, систем РЕБ, програмного забезпечення тощо.

Детальніше про можливе відкриття експорту озброєнь читайте в тексті: В Україні працюють над відкриттям експорту озброєнь. Навіщо це під час війни?

НАТО зброя
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