Країни НАТО звертаються до українських виробників зброї за технікою та партнерством: хто найбільше
Представники 75% країн НАТО щонайменше один раз звертались до українських оборонних компаній з метою налагодити партнерство або постачання військової техніки.
Про це свідчить опитування, проведене асоціацією "Технологічні сили України" серед 32 приватних компаній з оборонної галузі.
У керівників оборонних компаній запитали, з яких країн вони отримували запити щодо партнерства або постачання військової техніки. Найбільший інтерес до українських виробників проявили з Литви – запити на співпрацю з цієї країни отримав 41% респондентів. Далі йде Велика Британія – 28%, а також США, Чехія та Латвія – 22%.
Опитування проведено на тлі ідеї про часткове відкриття експорту вітчизняного озброєння та уніфікації української оборонної промисловості зі стандартами блоку НАТО.
Асоціація "Технологічні сили України" об’єднує 34 великих вітчизняних виробника технологічного озброєння: дронів, робоплатформ, систем РЕБ, програмного забезпечення тощо.
Детальніше про можливе відкриття експорту озброєнь читайте в тексті: В Україні працюють над відкриттям експорту озброєнь. Навіщо це під час війни?