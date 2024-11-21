Конотопський, Гороховський, Загорій та ще 18 бізнесменів увійшли до рейтингу українських лідерів “УП 100”

Співвласники "Нова пошта" Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк, голова наглядової ради та засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, власниця фармацевтичної компанії Farmak Філя Жебровська увійшли до переліку лідерів "УП 100".

Про це повідомляє "Економічна правда".

Двадцять один підприємець був відзначений незалежними експертами спільно з "Українською правдою" у категорії "бізнес".

Андрій Ставніцер, Всеволод Кожемяко та Лев Жиденко на церемонії "УП 100"

Серед інших лідерів у цій категорії також представлені:

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засновниця і виконавча директорка інвесткомпанії Horizon Capital Олена Кошарна;

засновник центру реабілітації та протезування Superhumans, співвласник та СЕО найбільшого порту в Україні TIS Андрій Ставніцер;

співзасновниця родинного благодійного фонду Zagoriy Foundation, членкиня опікунської ради БФ "Таблеточки", членкиня ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій;

президент компанії "Київстар" Олександр Комаров;

співзасновник та член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей;

співзасновник компанії Fintech Band, проєктів monobank та британського Koto Олег Гороховський;

засновник та президент корпорації "Біосфера"Андрій Здесенко;

генеральний директор компаній "Датагруп" і Volia Михайло Шелемба;

співвласник компанії AeroDrone Дмитро Шимків;

президент корпорації TERWIN, засновник і співвласник мереж EVA і VARUS Руслан Шостак;

співзасновник, генеральний директор агропромислового холдингу Astarta Віктор Іванчик;

засновниця благодійного фестивалю "Кураж Базар" Олена Гудкова;

співвласник мережі клінік "Добробут" і мережі магазинів оптики "Люксоптика" Олег Калашніков;

співзасновники мережі магазинів "Аврора" Лев Жиденко та Тарас Панасенко;

засновник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський;

гендиректорка і співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова.

Нагородження переможців премії "УП 100" відбулося 20 листопада у Києві. Учасників рейтингу розподілили на шість категорій: "Суспільство", "Державне управління", "Захисники", "Бізнес", "Культура" та "Спорт".