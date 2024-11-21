Автоелектрики та стоматологи: яких спеціалістів важко знайти роботодавцям в Україні

В Україні зменшилась кількість охочих спеціалістів отримати роботу, за яку роботодавці пропонують в 1,5 рази вище від середньої зарплати по країні.

Такі результати аналізу OLX Робота. Там проаналізували ринок праці в Україні та підготувало інформацію про 5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків пошукачів на вакансію станом на жовтень 2024 року.

У жовтні 2024 року найважче було закрити вакансію конструктора на виробництві. На 39 вакансій на платформі було лише 60 відгуків. При цьому медіанна пропонована зарплата спеціаліста у цій сфері складає 28 750 грн. Торік позиція конструктора також була в топі вакансій з найменшою кількістю відгуків. Медіанна зарплата у 2023 становила 23 750 грн.

На другому місці позиція стоматолога з медіанною зарплатою 30 000 грн. На 110 вакансій лише 197 відгуків.

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Як йдеться в повідомленні, другий рік підряд важко знайти автоелектрика - 296 відгуків на 149 вакансій. При цьому автоелектрик, за даними OLX, претендує на суттєво вищу за середню зарплату в Україні - 35 000 грн, станом на жовтень 2024 року. Торік автоелектрик міг зароблять 27 500 грн.

Суттєвий брак кадрів й у сфері краси та здоров’я. На 107 вакансій тренера лише 290 відгуків. Медіанна зарплата становить 17 500 грн.

Ще одна вакансія у сфері виробництва, де важко знайти потрібних фахівців - технолог. На 67 відкритих вакансій у жовтні - 204 відгуки пошукачів. Медіанна зарплата становить 22 500 грн.

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Нагадаємо:

За даними Держстату, у 2 кварталі цього року середня зарплата по Україні склала - 20 964 грн