БЕБ вилучило партію електронних сигарет з забороненими речовинами на 24 мільйони

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області вилучили майже 350 тисяч електроенних сигарет з забороненими речовинами.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Незаконний імпорт товарів виявлено під час перевірки товаросупровідних документів та декларації, які надійшли на митний пост "Львів-північний".

Встановлено, що імпортер надав документи, які містили неправдиві відомості. Отримувачем одноразових нікотиновмісних електронних сигарет було одне з одеських підприємств.

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Детективи БЕБ провели огляди транспортних засобів та вилучили понад 346 тис. одиниць товару вартістю 24 млн грн.

Окрім того, за результатами проведених лабораторних досліджень, встановлено, що наповнювачі до виявлених електронних сигарет заборонені Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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