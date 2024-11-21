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УЗ запустить прямий потяг з Києва до Будапешту та з пересадкою до Братислави

Четвер, 21 листопада 2024, 12:32 - Артур Крижний , Анастасія Дячкіна

УЗ запустить прямий потяг з Києва до Будапешту та з пересадкою до БратиславиЗ 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт (Угорщина) та потяг Київ – Чоп – Братислава (Словаччина) з пересадкою.

Про це компанія повідомила під час презентації.

Поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

Розклад руху:

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  • Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.
  • У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

Крім того, планують з 15 грудня запустити потяг маршрутом Київ – Чоп – Братислава.

Розклад руху:

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  • Відправлення з Києва о 19:57, прибуття до Чопа о 07:50.
  • Після пересадки - відправлення з Чопа о 09:59 і прибуває у Братиславу о 19:33.

Вартість квитка в купейному вагоні - орієнтовно 1 500 грн.

залізниця
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