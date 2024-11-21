В РФ половина літаків Airbus зупинили польоти через нестачу запчастин для двигунів – росЗМІ

У Росії перестав літати кожен другий літак Airbus A320/A321neo : із 66, що знаходяться в розпорядженні російських авіакомпаній, у повітря більше не піднімаються 34.

Про це пише російський "Комерсант" з посиланням на джерела в авіагалузі.

Найбільш складна ситуація склалася у найбільшої приватної авіакомпанії Росії - S7. У неї не здійснюють польоти 31 з 39 літаків A320/A321neo віком від трьох до семи років. У "Аерофлоту" з дев'яти таких повітряних суден на обслуговуванні перебувають два.

Як пише видання, призупинення польотів сталося через складнощі з обслуговуванням американських двигунів Pratt & Whitney (P&W) та французьких Leap.

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При цьому, близько половини лайнерів, що простоюють, можуть вже не повернутися до польотів. Так, ресурси двигунів більш ніж 20 лайнерів у парку S7 фактично вичерпані.

Крім того, P&W минулого року відкликав свої двигуни, через що авіакомпаніям довелося скорочувати рейси, а цього літа Airbus урізала плани поставок нових літаків через брак двигунів від цієї компанії та Leap.

Ситуація з французьким виробником вважається "менш критичною": його двигуни вимагають ремонту в середньому кожні 2–2,5 роки, тоді як у P&W — кожні півтора роки.

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Джерела видання прогнозують, що без ремонту в Росії літаки A320/A321neo почнуть масово вибувати з експлуатації з 2026 року.

Нагадаємо:

Російські авіакомпанії можуть закрити з 1 січня 2025 року сотні внутрішніх рейсів через відсутність субсидій від держави.