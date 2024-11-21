Нафта подорожчала на тлі побоювань ескалації війни в Україні

Ціни на нафту незначно зросли 21 листопада на тлі більшого, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США і геополітичних побоювань щодо ескалації напруженості між Росією й Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів - до 72,97 дол. за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 16 центів - до 68,91 дол. за барель.

Україна випустила залп британськими крилатими ракетами Storm Shadow по Росії в середу, останньою новою західною зброєю, яку їй дозволили використовувати по російських цілях через день після того, як вона запустила американські ракети ATACMS.

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Москва заявила, що використання західної зброї для удару по російській території далеко від кордону стане серйозною ескалацією конфлікту.

"Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як Росія відреагує на ці атаки", - йдеться в записці аналітиків ING.

Аналітики JPMorgan заявили, що минулого тижня споживання нафти відновилося завдяки кращому попиту на подорожі в США й Індії, а також тому, що Індія продемонструвала значне зростання промислового попиту.

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За оцінками аналітиків, світовий попит на нафту досягне 103,6 млн барелів на день протягом перших 19 днів листопада, що на 1,7 млн барелів на день більше, ніж торік.

Але протидією такому зростанню попиту стало зростання запасів нафти у США на 545 тис. барелів - до 430,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 15 листопада.

За опитуванням Reuters, аналітики очікували зростання запасів на 138 тис. барелів.

Норвезька компанія Equinor повідомила, що відновила повну потужність нафтового родовища Johan Sverdrup у Північному морі після відключення електроенергії.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти та її союзники на чолі з Росією (ОПЕК+) можуть знову відкласти збільшення видобутку на зустрічі 1 грудня через слабкий світовий попит на нафту.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своїй доповіді минулого тижня заявило, що навіть якщо скорочення ОПЕК+ залишаться чинними, пропозиція нафти у 2025 році все одно перевищить попит. Це пояснюється тим, що зростання видобутку у Сполучених Штатах та інших країнах випереджає слабкий попит.