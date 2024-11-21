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Енергетики додали чергу відключень світла до Києва та області

Четвер, 21 листопада 2024, 09:28 - Артур Крижний

До 11:00 ранку четверга у Києві та області додали одну чергу відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київщина: оновлені графіки відключень на 21 вересня. За вказівкою Укренерго до 11:00 додалась +1 черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Відтак, графік відключення електроенергії в Києві на сьогодні такий:

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Група 1 відключення:
з 10:00 до 14:00
з 19:00 до 23:00

Група 2 відключення:
з 10:00 до 14:00

Група 3 відключення:
з 13:00 до 17:00

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Група 4 відключення:
з 13:00 до 17:00

Група 5 відключення:
з 08:00 до 11:00
з 16:00 до 20:00

Група 6 відключення:
з 07:00 до 11:00
з 16:00 до 20:00

Графік відключення електроенергії для Київської області наступний:

Група 1 відключення:
з 09:00 до 13:00
з 18:00 до 20:00

Група 2 відключення:
з 09:00 до 13:00
з 18:00 до 23:00

Група 3 відключення:
з 12:00 до 16:00

Група 4 відключення:
з 12:00 до 16:00

Група 5 відключення:
з 07:00 до 10:00
з 15:00 до 19:00

Група 6 відключення:
з 07:00 до 10:00
з 15:00 до 19:00

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Економічна правда
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