На вечір середи ціни на нафту залишаються стабільними: які причини

Ціни на нафту залишалися стабільними у вечері середу, оскільки військове напруження між основним виробником нафти Росією та Україною врівноважувала зростання запасів сирої нафти та бензину в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні знизилися на 4 центи (0,05%) до $73,27 за барель.

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у грудні, термін дії яких завершується в середу, зросли на 26 центів (0,37%) до $69,65 за барель. Більш активний контракт WTI на січень додав 2 центи (0,03%) і торгувався на рівні $69,26.

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За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), за тиждень, що завершився 15 листопада, запаси сирої нафти в США зросли на 545 тисяч барелів і досягли 430,3 мільйона барелів. Це перевищило очікування аналітиків, які прогнозували приріст у 138 тисяч барелів.

Запаси бензину зросли на 2,1 мільйона барелів до 208,9 мільйона, що також перевищило прогнозоване збільшення на 900 тисяч барелів. Водночас запаси дистилятів знизилися.

Ескалація війни між Росією та Україною викликала побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти, що підтримує ціни цього тижня.

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"Геополітичний ризик знову впливає на ринок," — зазначив аналітик з енергетики компанії *StoneX* Алекс Ходес.

Однак він додав, що побоювання щодо додаткових санкцій або збоїв у постачанні російського палива чи сирої нафти можуть бути перебільшеними, враховуючи сильний експорт палива з Росії.