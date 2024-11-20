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ООН затвердила план допомоги Україні до 2027 року на понад два мільярди доларів

Середа, 20 листопада 2024, 17:54 - Олексій Артемчук

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом 2,1 млрд дол.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що план передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України у постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

ВПП працює в Україні на запрошення уряду. У 2022-2024 роках реалізувала кілька програм прямої грошової підтримки українців, які постраждали від воєнної агресії Росії. 

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Також ВПП спільно з Україною реалізує програму Grain from Ukraine із закупівлі української агропродукції для країн, де є нестача продовольства. Загалом у межах ініціативи Grain from Ukraine було відправлено 11 суден із понад 200 тис тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини, Малаві, Мозамбіку та інших країн. 

ООН
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