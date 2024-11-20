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"Дія" пропонує жінкам $1000 та навчання бізнесу

Середа, 20 листопада 2024, 17:18 - Артур Крижний

"Дія.Бізнес" запускає другу хвилю освітньої програми "Мрій і Досягай" для жінок, які хочуть започаткувати або масштабувати свій бізнес. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Учасниці зможуть отримати знання для створення та просування свого бізнесу в онлайн-середовищі, адаптації наявних бізнес-ідей до нових ринків та аудиторій, а також для переведення офлайн-бізнесів в онлайн-формат, кажуть в міністерстві.

Після закінчення навчання учасниці отримають фінансовий стимул — ваучер для відкриття чи розвитку власної справи на $1000.

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Взяти участь у програмі можуть жінки віком від 18 років — ВПО, самотні матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, які втратили дохід або під загрозою його втрати. 

Перевагу віддаватимуть учасницям зі Сходу та Півдня України, а також українкам, які вже мають власну справу.

Дія
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Економічна правда
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