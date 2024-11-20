Тестю Насірова змінили запобіжний захід

Глімбовський фото: цпк

Апеляція Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід забудовнику Олександру Глімбовському у справі про ймовірне отримання хабаря колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

24 жовтня ВАКС пом'якшив запобіжний захід Глімбовському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Тепер замість цілодобового домашнього арешту Глімбовському обрали заставу в розмірі 45 млн грн.

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Крім того, його зобовʼязали не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками; здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Нагадаємо:

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру забудовнику Глімбовському та колишньому раднику ексголови ДФС Романа Насірова.

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За версією слідства, Глімбовський допоміг легалізувати 13 млн євро, які Насіров отримав від Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям.

Після повідомлення про підозру Глімбовського взяли під варту з заставою в 200 млн грн, яку потім зменшили до 100 млн. Він вніс всього 25 млн грн.

Після цього ВАКС змінив запобіжний захід на домашній арешт, оскільки у підозрюваного нібито погіршився стан здоровʼя і існує загроза для його життя.