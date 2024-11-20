Тисячі британських фермерів протестують проти нового податку на спадщину

Британські фермери виступають проти нового податку на спадщину вартістю понад 1 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє BBC.

З квітня 2026 року у Британії успадковані сільськогосподарські активи вартістю понад 1 млн фунтів стерлінгів обкладатимуться податком за ставкою 20% – вдвічі меншою за звичайну ставку податку на спадщину.

Водночас, якщо пара перебуває у шлюбі або цивільному партнерстві, вона може обʼєднати спадщину вартістю до 2,65 млн фунтів стерлінгів без сплати податку.

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Крім того, існує неоподатковувана допомога у розмірі 175 000 фунтів стерлінгів на основне місце проживання, коли воно передається дітям чи онукам.

Таким чином, загальна неоподатковувана сума для фермерської пари досягає 3 млн фунтів стерлінгів.

Британські фермери зазначають, що, попри велику вартість землі та худоби, самі ферми не приносять прибутку, тож їх доведеться продавати, щоб мати змогу сплатити податок.

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Зазначається, що з 2019 року витрати на свинарство у країні зросли на 54%, на велику рогату худобу – на 44%, а на зернові – на 43%.

Британські урядові дослідження показують, що середня ферма торік отримала прибуток близько 45 300 фунтів стерлінгів – хоча ця цифра може бути завищеною, бо базується на опитуванні, яке не містило ферми, що приносять найменше грошей.

Уряд Великої Британії заявляє, що податок на спадщину торкатиметься 500 найбагатших маєтків щороку, але Національий фермерський союз (NFU) та Асоціація сільської землі та бізнесу (CLA) підрахували, що може йтися про 70 тис фермерських господарств вартістю понад 1 млн фунтів стерлінгів.