Біля Малайзії організували найбільшу у світі тіньову перевалку нафти для обходу санкцій

У Південнокитайському морі за 60 км від узбережжя Малайзії розташоване найбільше у світі місце зустрічі "тіньового флоту" танкерів для перевалки нафти.

Про це йдеться у розслідуванні агентства Bloomberg.

Кількість перевантажень нафти в цій зоні між танкерами подвоїлася з 2020 року. За консервативними оцінками, за дев'ять місяців 2024 року через неї пройшло близько 350 млн барелів нафти. Вартість цієї нафти оцінюється щонайменше у $20 млрд.

Перевалка використовується не російськими, а іранськими танкерами. Вони передають санкційну нафту іншим суднам, які потім доставляють нафту в основному до китайських портів. Водночас офіційно Китай не імпортує іранську нафту з 2022 року.

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Перевалка знаходиться в винятковій економічній зоні Малайзії, але за межами її територіальних вод, тому країна обмежена у можливостях контролювати цю зону.

До того ж ні Малайзія, ні сусідні країни особливо не зацікавлені у посиленні контролю через економічні та політичні зв'язки з Іраном та Китаєм.