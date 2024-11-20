На ціни на нафту вплинули можливі порушення поставок з Росії
Ціни на нафту залишаються стабільними 20 листопада, оскільки занепокоєння щодо ескалації військових дій у війні в Україні може призвести до порушення поставок нафти з Росії та ознаки зростання імпорту китайської сирої нафти компенсують дані про зростання запасів нафти в США.
Про це повідомляє Reuters.
Ціни на нафту Brent знизилися на 5 центів до 73,26 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate залишилися на рівні 69,39 долара за барель.
Ескалація війни між великим виробником нафти Росією і Україною цього тижня тримає ринок під тиском.
"Ми можемо очікувати, що ціни на нафту (Brent) поки що залишаться на рівні вище 70 доларів, оскільки учасники ринку продовжують стежити за геополітичними подіями", — сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.
У вівторок Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS, щоб завдати удару по території Росії. Президент РФ знизив планку можливого ядерного удару.
"Це знаменує нове зростання напруженості у російсько-українській війні та повертає увагу до ризику перебоїв з поставками на ринку нафти", — заявили аналітики ANZ у примітці для клієнтів.
Запаси сирої нафти в США зросли на 4,75 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 15 листопада, повідомили у вівторок ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти. Це було більшим зростанням, ніж очікували аналітики, на 100 тис. барелів.
Проте запаси бензину скоротилися на 2,48 мільйона барелів у порівнянні з очікуванням аналітиків щодо зростання на 900 тис. барелів. Запаси дистилятів також скоротилися на 688 тис. барелів минулого тижня.
Офіційні урядові дані мають бути опубліковані пізніше в середу.
У зв'язку з підвищенням цін на нафту з'явилися ознаки того, що Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, міг збільшити закупівлю нафти цього місяця після періоду слабкого імпорту.
Слабкий імпорт Китаю цього року вплинув на ціни на нафту, Brent подешевшала на 20% у порівнянні з квітневим піком у понад 92 долари за барель.