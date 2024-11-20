На ціни на нафту вплинули можливі порушення поставок з Росії

Ціни на нафту залишаються стабільними 20 листопада, оскільки занепокоєння щодо ескалації військових дій у війні в Україні може призвести до порушення поставок нафти з Росії та ознаки зростання імпорту китайської сирої нафти компенсують дані про зростання запасів нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent знизилися на 5 центів до 73,26 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate залишилися на рівні 69,39 долара за барель.

Ескалація війни між великим виробником нафти Росією і Україною цього тижня тримає ринок під тиском.

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"Ми можемо очікувати, що ціни на нафту (Brent) поки що залишаться на рівні вище 70 доларів, оскільки учасники ринку продовжують стежити за геополітичними подіями", — сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

У вівторок Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS, щоб завдати удару по території Росії. Президент РФ знизив планку можливого ядерного удару.

"Це знаменує нове зростання напруженості у російсько-українській війні та повертає увагу до ризику перебоїв з поставками на ринку нафти", — заявили аналітики ANZ у примітці для клієнтів.

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Запаси сирої нафти в США зросли на 4,75 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 15 листопада, повідомили у вівторок ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти. Це було більшим зростанням, ніж очікували аналітики, на 100 тис. барелів.

Проте запаси бензину скоротилися на 2,48 мільйона барелів у порівнянні з очікуванням аналітиків щодо зростання на 900 тис. барелів. Запаси дистилятів також скоротилися на 688 тис. барелів минулого тижня.

Офіційні урядові дані мають бути опубліковані пізніше в середу.

У зв'язку з підвищенням цін на нафту з'явилися ознаки того, що Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, міг збільшити закупівлю нафти цього місяця після періоду слабкого імпорту.

Слабкий імпорт Китаю цього року вплинув на ціни на нафту, Brent подешевшала на 20% у порівнянні з квітневим піком у понад 92 долари за барель.