США оштрафували GlobalFoundries за постачання чіпів китайській підсанкційній фірмі

США наклали штраф у розмірі 500 тис дол на нью-йоркську компанію GlobalFoundries, третього за величиною контрактного виробника мікросхем у світі, за відправку мікросхем афілійованій компанії китайського виробника SMIC, внесеної до чорного списку.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві Міністерство торгівлі США повідомило, що GlobalFoundries відправила 74 вантажі на суму 17,1 млн дол на адресу SJ Semiconductor, дочірньої компанії SMIC, без запиту на отримання ліцензії.

SMIC та SJ Semiconductor були внесені до списку торговельних обмежень, відомого як "список суб'єктів", у 2020 році через ймовірні зв'язки SMIC з китайським військово-промисловим комплексом. SMIC заперечує свою провину.

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Експорт до фірм зі списку вимагає важкодоступної ліцензії, яку GlobalFoundries не подавала, заявили у відомстві.

У своїй заяві GlobalFoundries заявила, що компанія шкодує про "ненавмисну дію, спричинену помилкою при введенні даних, допущеною перед реєстрацією компанії", яка призвела до випадкового відвантаження застарілих чіпів без ліцензії.

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У 2023 році Росія, попри санкції, які покликані перешкодити їй заволодіти технологіями, імпортувала сучасних американських та європейських мікросхем на суму понад 1 млрд дол.