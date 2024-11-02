Intel продовжує втрачати у вартості на фоні зростання Nvidia

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Nvidia замінить Intel в біржевому індексі Dow Jones Industrial Average після 25-річної перерви, що підкреслює зміни на ринку виробництва мікросхем і знаменує ще одну невдачу для Intel, що бореться за виживання.

Про це повідомляє Reuters.

Nvidia приєднається до індексу наступного тижня разом з виробником фарб Sherwin-Williams, який замінить Dow, повідомили в п'ятницю в S&P Dow Jones Indices.

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Цього року акції Intel впали на 54%, що зробило показники компанії найгіршими в індексі і залишили її з найнижчою ціною акцій у зваженому за ціною індексі Dow. Акції Intel також впали на 1,6% на розширених торгах у п'ятницю 1 листопада, тоді як акції Nvidia зросли на 2,2%.

Це сталося на наступний день після того, як Intel висловила оптимізм щодо майбутнього свого бізнесу, спрогнозувавши доходи в поточному кварталі вище очікуваних, але попередивши, що їй належить "багато роботи".

Колись домінуюча сила у виробництві мікросхем, Intel в останні роки поступилася своєю виробничою перевагою конкуренту TSMC і пропустила бум генеративного штучного інтелекту після помилкових кроків, включаючи передачу інвестицій у OpenAI.

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"Втрата статусу включення до індексу Доу-Джонса стане ще одним репутаційним ударом для Intel, оскільки вона бореться з болючою трансформацією та втратою довіри", - сказала керівниця відділу грошей та ринків у Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.

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