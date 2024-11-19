В Україні порахували екологічні збитки за 1000 днів великої війни

За 1000 днів війни в Україні екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в 71 млрд доларів.

Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29), яка триває в Баку.

Зазначається, що внаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу додатково потрапили 180 млн тонн діоксиду вуглецю.

За словами міністра, через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн.

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Загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів. А забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 000 кв. км — це у два рази більше за площу Азербайджану.

Міністр наголосила, що Україна активно працює над відновленням, не чекаючи закінчення війни.

"Щоб компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 000 гектарів. А з допомогою партнерів уже розміновано 35 000 кв. км землі", ― додала Гринчук.

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Нагадаємо:

Цими вихідними Росія вкотре атакувала енергетичну систему України, запустивши понад 200 ракет і безпілотників.