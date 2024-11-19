Світовий банк виділить Україні новий кредит: на що витратять $660 мільйонів
Вівторок, 19 листопада 2024, 19:15 -
Кабінет міністрів підтримав залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 662 мільйони доларів для фінансування програм соціального захисту.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 млн доларів США", - повідомив Мельничук.
Він також зазначив, кошти спрямують на:
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- соціальний захист дітей та сімʼї;
- надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- виплату довічних державних стипендій;
- соціальний захист осіб з інвалідністю.
Нагадаємо:
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.
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