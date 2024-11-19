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Світовий банк виділить Україні новий кредит: на що витратять $660 мільйонів

Вівторок, 19 листопада 2024, 19:15 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів підтримав залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 662 мільйони доларів для фінансування програм соціального захисту.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 млн доларів США", - повідомив Мельничук.

Він також зазначив, кошти спрямують на:

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  • соціальний захист дітей та сімʼї;
  • надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
  • соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • виплату довічних державних стипендій;
  • соціальний захист осіб з інвалідністю. 

Нагадаємо:

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.

Світовий банк Україна
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