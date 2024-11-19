Обленерго скасувало відключення водоканалу Сум від електроенергії

Оператор системи розподілу електроенергії АТ "Сумиобленерго" скасувало рішення про припининення енергопостачання для комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради.

Про це повідомили в "Сумиобленерго".

В компанії зазначили, що рішення про відключення "Міськводоканалу" скасовано компанією-постачальником електроенергії.

В обленерго також наголосили, що займаються лише розподілом електроенергії на території області та не здійснюють постачання електроенергії споживачам.

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"Постачання електроенергії (та відповідно розрахунки за неї) – це відповідальність постачальних компаній, які у випадку заборгованості мають право подати до оператора системи розподілу (тобто АТ "Сумиобленерго") заявку на відключення боржників. ОСР у свою чергу не має права не виконати таку заявку (окрім випадку скасування заявки на вимкнення постачальником)", – пояснили в компанії.

В операторі системи розподілу також зазначили, що ситуація надалі буде врегульована органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо:

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18 листопада В "Сумиобленерго" повідомили, ЩО вимушені припинити розподіл електроенергії до КП "Міськводоканал" Сумської міської ради на вимогу постачальника електроенергії в Сумській області.