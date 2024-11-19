У Миколаєві депутат продав сою на 23 мільйони, яка нібито згоріла при обстрілах

Національна поліція повідомила про підозру депутату Миколаївської міськради, який, за даними слідства, заволодів експортною соєю на суму понад 23 мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

До початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, який на той момент був депутатом від партії ОПЗЖ, очолював компанію, що займалася перевалкою та експортом зернових і олійних культур. Саме ця компанія завантажувала сою для експорту в одному з портів Миколаєва.

Після початку обстрілів посадовець, якого слідство вважає фактичним бенефіціаром компанії, нібито привласнив продукцію та продав її.

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Щоб приховати злочин, він звернувся до поліції з неправдивою заявою, стверджуючи, що склад із зерном було знищено внаслідок обстрілів.

У такий спосіб фактичний власник компанії – депутат міськради привласнив та продав понад 1500 тонн зерна сої, вартість якої становить понад 23 млн гривень.