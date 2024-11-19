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Росіян хочуть змусити працювати понаднормово через дефіцит кадрів

Вівторок, 19 листопада 2024, 14:49 - Віктор Волокіта

У Росії необхідно зняти обмеження на понаднормову роботу через гострий дефіцит кадрів.

Про це заявив глава Мінекономрозвитку Максим Решетніков, повідомляє The Moscow Times

"Ви знаєте, у нас зараз 120 годин (на рік понаднормової роботи дозволено). При цьому люди хочуть працювати більше, підприємства готові більше платити", - сказав Решетніков на з'їзді міністрів економіки суб'єктів РФ.

За його словами, уряд готує пропозицію щодо зняття обмежень на понаднормову роботу і збирається домовитися про конкретні умови з профспілками. Після цього в Держдуму буде направлено законопроєкт із поправками до Трудового кодексу.

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Також Решетніков запропонував зняти "зайві обмеження" на роботу жінок, молоді та старшого покоління. 

Нагадаємо:

Російські державні установи і держкомпанії відчувають проблеми з виплатою зарплат співробітникам за кордоном через санкції щодо вітчизняної банківської системи.

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