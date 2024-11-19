Болгарія і Румунія хочуть захиститися від імпорту меду з України

Із проханням до Європейської Комісії вжити захисних заходів щодо імпорту меду з України в Болгарію звернувся міністр сільського господарства та продовольства цієї країни Георгій Тахов на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, його прохання підтримав представник Румунії.

Про це повідомило Міністерство сільського господарства Болгарії, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Тахова, імпорт українського меду ускладнює реалізацію місцевої продукції. Річ у тім, що значні обсяги українського меду, які надходять на європейський ринок за дуже низькими цінами, чинять великий тиск на ціни на болгарський мед.

"Крім багатьох проблем, що стоять перед галуззю, за останні три роки вона також зіткнулася з конкуренцією з боку імпорту з України. Обсяг меду, імпортованого з України в нашу країну з січня до жовтня 2024 року, збільшився більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - наголосив Тахов і додав, що високий рівень імпорту з України ставить виробників Болгарії в складне становище.

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Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів сільського господарства країн-членів ЄС пояснив, що Болгарія і Румунія зажадали застосування захисних заходів для імпорту в Європейський Союз меду з України, оскільки безмитна квота, визначена в автономній лібералізації торгівлі, вичерпана, а "мито створює проблеми на внутрішніх ринках, обтяжених імпортом".

"Захід - так зване регулювання банкоматів - вичерпано, проте кількість меду, що надходить з України, як і раніше, оподатковується митом, що також створює проблеми на внутрішніх ринках, обтяжених імпортом", - процитувало його слова Міністерство сільського господарства Угорщини.

Надь наголосив, що необхідно вжити ефективних заходів проти проникнення підробленого меду на ринок ЄС, наприклад, шляхом маркування та поділу натурального і ненатурального меду. Він також вважає, що необхідно компенсувати "конкурентні недоліки, що виникають" і додатково підтримати сектор бджільництва.

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Нагадаємо:

Європейська Комісія 20 серпня ввела тарифні квоти на український мед через перевищення безквотних обсягів його поставок на європейський ринок. Імпорт меду з України від початку 2024 року до серпня перевищив встановлені квотою обсяги в 44,418 тис. тонн.





