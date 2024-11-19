Фонд держмайна продає машинобудівний завод "Оризон"

Завод "Оризон" у Смілі фото: фдм

Фонд державного майна України проведе 25 листопада аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Машинобудівний завод "Оризон" у Смілі, його стартова ціна – 1,67 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що реєстрація на участь у торгах триватиме до 24 листопада.

Розташоване підприємство у місті Сміла, Черкаська область. Загальна площа нерухомості становить 45,5 тис. кв.м.

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До складу нерухомого майна входять 10 будівель, здебільшого це приміщення корпусів. Речові права на земельні ділянки в межах Сміли та колишнього Смілянського району за підприємством не зареєстровані. Рухоме майно та транспортні засоби також відсутні.

"Оризон" зараз є недіючим.

Основним видом діяльності, відповідно до статуту, є виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Тож, завод може бути використаний новим власником для релокації бізнесу або перепрофілювання.

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Нагадаємо:

Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні.