У Сполучених Штатах хочуть запустити АЕС, де сталася найгірша ядерна аварія США

Група активістів планує юридично блокувати перезапуск атомної електростанції Three Mile Island у Пенсільванії, що стане випробуванням суспільної підтримки ядерної енергетики в США, яку фінансують Big Tech та платники податків.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Організація Three Mile Island Alert, створена майже пів століття тому для закриття цієї станції — місця найгіршої ядерної аварії в історії США, — планує оскаржити отримання необхідних урядових ліцензій, які оператор станції Constellation Energy сподівається отримати для перезапуску в 2028 році.

Юридична загроза — лише одна з численних перешкод для Constellation, яка прагне виконати умови 20-річного контракту на постачання електроенергії, укладеного з Microsoft. Проєкт вартістю 1,6 млрд доларів може стати символом відродження ядерної енергетики в США.

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Оператору потрібно отримати низку регуляторних дозволів, навчити сотні співробітників і оновити обладнання. Крім того, необхідно переконати місцеву громаду та нову адміністрацію Дональда Трампа, що переваги відновлення роботи станції переважують ризики.

"Перезапуск до 2028 року — це фантастика", — заявив Ерік Епштейн, колишній професор історії та голова TMI Alert. "Ми навіть не завершили очищення другого енергоблоку Three Mile Island, місце аварії досі залишається радіоактивним… І тепер ми хочемо створювати більше ядерних відходів. Це розчаровує та несправедливо".

Другий реактор TMI був закритий у 1979 році після часткового розплавлення активної зони, що призвело до витоку радіації. Це підірвало довіру до оператора та влади. Перший реактор станції закрили у 2019 році через економічну нерентабельність на фоні дешевих газових поставок.

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Однак зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів, відновлення виробництва та електрифікація транспорту, що подвоюють попит на енергію, сприяють буму інвестицій у ядерну галузь.

Big Tech і адміністрація Байдена підтримують атомну енергетику як джерело надійної, безвуглецевої електрики, необхідної для збереження лідерства США в технологіях штучного інтелекту.

Наприклад, у вересні Holtec International отримала федеральну позику в 1,5 млрд доларів для відновлення атомної станції в Мічигані, закритої у 2022 році. А Google і Amazon підписали угоди на розробку нових модульних реакторів.