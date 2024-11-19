Банки оновили курс валют на вівторок: скільки коштують долар та євро
Вівторок, 19 листопада 2024, 10:08 -
Станом на 19 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 10 копійок, євро - знизився на 2 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,37 грн, євро – 43,63 грн (на 18 листопада долар - 41,27 грн, євро – 43,65 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,68 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,02 – 44,20 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,15 - 41,65 грн (курс на 18 листопада – 41,15 - 41,64 грн);
- Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 18 листопада – 43,50 - 44,15 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк – 41,15 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк – 41,10 - 41,70 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,15 - 41,60 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.
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