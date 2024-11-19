Банки оновили курс валют на вівторок: скільки коштують долар та євро

Станом на 19 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 10 копійок, євро - знизився на 2 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,37 грн, євро – 43,63 грн (на 18 листопада долар - 41,27 грн, євро – 43,65 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,68 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,02 – 44,20 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,15 - 41,65 грн (курс на 18 листопада – 41,15 - 41,64 грн);

Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 18 листопада – 43,50 - 44,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,15 - 41,80 грн;

Укрсиббанк – 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,60 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.