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Укр / Рус

У Запоріжжі атака росіян лишила без світла понад 15 тисяч людей

Вівторок, 19 листопада 2024, 09:25 - Олексій Артемчук

Більш ніж 15,6 тисячі абонентів залишаються знеструмленими після  нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що росіяни залишили без світла понад 17,6 тисяч споживачів, проте завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів  електроенергію вже поновили.

Також в повідомленні додають, що від теплопостачання відключено 677 будинків.

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"Роботи з відновлення електропостачання тривають", – сказав Федоров.

Запоріжжя електроенергія
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Економічна правда
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