Найбільший хімічний концерн Польщі вироблятиме вибухівку

Польща налагодить виробництво нітроцелюлози та пороху, необхідних для великокаліберних боєприпасів.

Про це повідомляє Міноборони Польщі.

Відповідну угоду у понеділок, 18 листопада, підписали Агентство промислового розвитку, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa і Mesko.

За словами віцепрем’єра і міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, розвиток потужностей з виробництва вибухових речовин має вирішальне значення для майбутнього виробництва боєприпасів у Польщі.

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Глава Міноборони також заявив про плани збудувати в країні завод із виробництва боєприпасів.

"Польща – велика країна і повинна мати можливість виробляти 155-мм боєприпаси самостійно. Наша мета – не один завод, а кілька, і працювати з партнерами НАТО та ЄС, щоб об'єднати зусилля", – заявив польський міністр.

За його словами, уряд виділить близько 3 млрд злотих (майже 700 млн євро) на будівництво заводу з виробництва боєприпасів.

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Роботи з будівництва нових потужностей планують розпочати у Тарнуві приблизно за рік.

Grupa Azoty – один із найбільших хімічних холдингів у Європі, що спеціалізується на випуску азотних і складних добрив, а також конструкційних пластиків, оксоспиртів і пластифікаторів. Найбільшим акціонером Grupa Azoty є державне казначейство Польщі (33%).